Com cachê de R$ 800 mil, show de Gusttavo Lima estoura em vendas no AC e restam poucas unidades; saiba tudo!

O show do embaixador Gusttavo Lima é sem dúvida um dos assuntos mais comentados no Acre. A coluna descobriu que restam apenas 40% dos ingressos da ala Open Bar para serem vendidos, e 10% do espaço Backstage, pouquíssimas unidades.

No espaço Backstage que custa R$500 reais, os pagantes irão desfrutar de cerveja Petra, refrigerante, água, gin, whisky 12 anos, vodka, frios, banheiro exclusivo com ar-condicionado, kit ressaca e acesso exclusivo.

Nas redes sociais, a produção já anunciou que os camarotes empresarias e individuais já se esgotaram.

Veja mais informações para adquirir o passaporte: