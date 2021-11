Crimes fronteiriços pautam reunião entre  autoridades da Segurança e vereadores do Alto Acre 

O secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), Paulo Cézar Rocha dos Santos, recebeu, em reunião de trabalho, na manhã desta segunda-feira, 8, na sede da Pasta, comissões de vereadores dos municípios de Brasileia e Epitaciolândia, para discutir assuntos pontuais da região do Alto Acre relativos à segurança na fronteira.

Durante o encontro, que durou mais de três horas, o secretário apresentou aos parlamentares municipais os resultados operacionais e desenvolvimento das ações das forças de segurança do Estado, bem como do avanço tecnológico em segurança pública naquela região, apontando números efetivos, principalmente no que diz respeito à recuperação de veículos furtados ou roubados, cujo destino seria países vizinhos.

Além do Titular da Sejusp e dos vereadores dos dois municípios, participaram da reunião o secretário adjunto da Pasta, Maurício Pinheiro, o diretor de Operações da Sejusp, Cel. Ulysses Araújo, o comandante da PMAC, Cel. Paulo César, acompanhado de oficiais da corporação, o superintendente da Polícia Federal no Acre, delegado Érico Alves, o delegado Martin Hessel, representando a Polícia Civil,o chefe de segurança do IAPEN, Marcelo Lotes, e técnicos da Sejusp.

Como convidados, representando a Assembleia Legislativa do Acre, participaram do encontro os deputados Pedro Longo e Cadmiel Bomfim, que, em seus pronunciamentos, parabenizaram os trabalhos realizados, nos últimos dois anos, pela Sejusp e pelas Forças de Segurança do Acre, com ênfase na redução da criminalidade no Estado.

Ao final da reunião, os parlamentares de Brasileia e Epitaciolândia e às autoridades participantes assinaram a ata do encontro, na qual constam as ações a serem executadas, levando-se em consideração as atividades de policiamento ostensivo, de investigação, de fiscalização de reeducandos, inteligência e tecnologia.