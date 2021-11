Deputada acreana homenageia comunidade Ayausqueira na Câmara Federal

A deputada federal Perpétua Almeida (PCdoB-AC) lembrou, em discurso na Câmara, os 30 anos da publicação da Carta de Princípios das Entidades Religiosas Usuárias do Chá Ayahuasca, celebrado nesta quarta-feira (24). De acordo com a parlamentar, Esse foi o primeiro documento conjunto que definiu e alinhou as diretrizes para o uso ritualístico do chá pelas comunidades tradicionais Ayahuasqueiras no Brasil.

“A Ayahuasca, também conhecida como Daime ou Vegetal, faz parte há gerações do cotidiano de inúmeras famílias que consagram em busca de uma conexão espiritual mais próxima do divino a partir dos ensinamentos cristãos. Diante de tantos desafios que hoje nosso país atravessa, faz-se necessário registrar aqui esse importante marco de fraternidade, compromisso coletivo, responsabilidade e espiritualidade, expressos na Carta de Princípios da Ayahuasca, a religião da floresta”, disse.

Ainda no discurso, feito da tribuna da Câmara, a deputada acrescentou:: “Na minha terra a diversidade religiosa é uma das características que marcam o povo acreano. A convivência respeitosa tem sido a marca de nosso povo, que ao lutar para ser brasileiro, também segue lutando para assegurar, cada vez, mais o direito de cada um professar a sua fé de forma livre. Reafirmo o meu mais profundo respeito a todas as comunidades Ayahuasqueiras”.