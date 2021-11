Dois anos longe de irmã acreana, ex-Mestre do Sabor da Globo posta foto rara de encontro na Europa

Siga meu Instagram e veja tudo: @douglasricher.

O rondoniense Diogo Sabião, ex-participante do programa Mestre do Sabor da Rede Globo, emocionou seus seguidores nas redes sociais com um post feito na última quarta-feira (24).

Diogo compartilhou o encontro com sua irmã Paula Sabião que reside em Antuérpia na Bélgica. A acreana que vive há 17 anos na Europa foi braço direito do irmão na tour pelo continente da Rainha.

Nos comentários do famoso chef, a irmã retribuiu a declaração do irmão: “Eu sou mais bonita pessoalmente, gente! Hahahahahahah! Te amo, mano! Estarei sempre aqui pra te ajudar e aplaudir, e quanto as brigas, nada que uma Pavlova não resolva, um bolo? Kibe? uma massa fresca 😂😍❤️ TE AMO 💙”

Veja na íntegra a mensagem de Diogo para a irmã acreana: