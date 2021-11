Duarte sai em defesa de Erik Venâncio na reeleição para OAB e diz que existe “uma campanha para desmoralizá-lo”

O deputado Roberto Duarte (MDB), subiu na tribuna da Assembleia Legislativa do Acre nesta quarta-feira (3) para denunciar a insegurança no Alto Acre.

Segundo o emedebista, somente no feriado prolongado quatro motocicletas foram furtadas na regional “e apenas uma foi recuperada”.

O deputado diz que a facilidade para atravessa a fronteira para a Bolívia faz com que o Alto Acre seja a rota certa para os criminosos. “A população vive amedrontada. Vamos reivindicar mais segurança, principalmente no feriado, quando aumentam os roubos naquela região”, argumentou.

Advogado de carreira, o deputado saiu em defesa do colega Erick Venâncio, atual presidente da Ordem dos Advogados do Brasil- seccional Acre (OAB/AC) que concorre à reeleição e de acordo com Duarte, vem “sofrendo inúmeras acusações sem se quer apresentar uma prova, sem haver um inquérito”, disse.

“Todos aqui sabemos o que acontece nas eleições, já fomos vítimas”, destacou o parlamentar ao dizer que Venâncio enfrenta uma “campanha de desmoralização”. “Ele fez um trabalho lindo e concorre a reeleição. Quero me solidarizar com sua esposa, Nayara, que tem sofrido com as acusações baixas contra ele. A OAB merece representantes de boa qualidade, Os dois candidatos são qualificados, mas não precisa acontecer como vem acontecendo, esses ataques, uma campanha para desmoralizar o Erick.”