Edvaldo diz que falta merenda em escola de Feijó: ‘Não tem nem o suco de saquinho e a bolacha’

O deputado Edvaldo Magalhães (PCdoB) denunciou na Assembleia Legislativa do Acre que a Escola Imaculada Conceição, em Feijó, teve que liberar os estudantes mais cedo nesta nesta quarta-feira (3) por falta de merenda.

“A diretora teve que se expor publicamente. Quando eles [diretores] fazem isso aqui é porque não aguentam mais a cobrança. Quando diz que não tem merenda é porque não tem nem o (sic) k-suco e a bolacha. O governo anunciou com pompa que haveriam três refeições, inclusive uma reforçada. Está faltando ki-suco com bolacha! Faço esse registro aqui porque eu tenho que prestar solidariedade a essa diretora, aos pais desses alunos, e a esses estudantes”, disse o parlamentar.

Em seguida, o deputado Pedro Longo (Progressistas), que é líder do Governo na Aleac, subiu na tribuna e reconheceu a falta de merenda em Feijó, mas afirmou que o problema será solucionado ainda hoje. “Já está saindo do depósito de Tarauacá e será solucionado ainda hoje, foi uma falha de logística por causa do feriado”, justificou.

Sobre os problemas coma merenda que vem ocorrendo, ele afirma que “não é problema da secretaria, mas um problema inflacionário. Principalmente nas carnes, que tem suscitado algumas dificuldades”, explicou.