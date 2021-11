Em campanha histórica, AC é destaque nos Jogos Escolares 2021 no RJ; confira os resultados

Os Jogos Escolares Brasileiros (JEBs), que ocorreram entre os dias 27 de outubro a 05 de novembro, contou com a presença de 148 atletas em 14 modalidades esportivas das mais diversas instituições de ensino da capital e do interior do Acre, que trouxeram para casa um misto de conquistas, experiências e aprendizados.

A edição de 2021, que ocorreu na cidade do Rio de Janeiro (RJ), viu o Acre subir no lugar mais alto pódio com a dupla masculina do vôlei de praia Bruno Santana e Cauê Franco, do Instituto Águias do Saber, de Rio Branco (AC). A vitória de 2 sets a 0 contra o time do Pará deu à dupla o primeiro lugar na série bronze.

Dentre os destaques do JEBs para o Acre, a representante do atletismo feminino da escola São João Batista, do Bujari (AC), conseguiu ficar em sexto lugar na classificação geral na categoria de lançamento de dardo. Além disto, a escola Lourival Sombra também figurou na classificação geral do Ciclismo Circuito Masculino, em sétimo lugar. No taekwondo, categoria -53kg, o Acre também ficou na sétima colocação, com o representante do Instituto São José, de Rio Branco.

O Acre também se destacou em modalidades de esportes de quadra como o basquetebol e futsal. O Colégio Acreano ficou em 5º lugar em série prata e entre as 15 melhores equipes na classificação geral masculina. No futsal feminino, por sua vez, as meninas do Colégio Dom Pedro II também ficaram no top 15, na 14ª posição e em 6º lugar na série prata.

No vôlei de quadra, por sua vez, os representantes do Acre tanto do masculino como do feminino vieram da escola José Valmir de Lima, do município de Plácido de Castro, que ficaram entre as 25 melhores equipes e que chegaram a disputar por medalhas na série bronze. Na página oficial dos Jogos, foi compartilhada a emoção do time ao vencer a partida.

No tabuleiro, por fim, o estado brilhou com Maria Alice Damásio Ricarte, da escola Primeiro Passo, que ficou entre as 25 melhores no xadrez em um ranking com 51 atletas de todas as localidades do país. Entre as representantes que já representaram o Acre na modalidade, ela foi a que mais acumulou pontos.

Além disto, a ginástica rítmica acreana se apresentou nos JEB’s pela primeira vez na história do campeonato. As meninas competiram tanto em equipes como no individual geral, e nos aparelhos arco e maças.

Os JEB’s contou com 17 modalidades e mais de 6,2 mil atletas de todos os Estados brasileiros. Ao todo, foram distribuídos 195 troféus e 2.247 medalhas.

Confira abaixo os resultados das outras modalidades em que o Acre esteve presente:

MODALIDADE ESCOLA CLASSIFICAÇÃO RANKING GERAL Futsal Masc. Colégio Tiradentes – Rio Branco 7º lugar em série bronze 23º Handebol Fem. Colégio Acreano – Rio Branco 8º lugar em série bronze 24º Vôlei de Praia Fem. Inst. Águias do Saber – Rio Branco 4º lugar em série cobre 27º Ciclismo Fem. Escola Lourival Sombra – Rio Branco 12º Xadrez Masc. Colégio Primeiro Passo – Rio Branco 42º Ginástica Rítmica Equipe (Sigma/Mário Lobão) 19º Xadrez Fem. Colégio Primeiro Passo – Rio Branco 23º e 48º Atletismo 5×80 Fem. 22º Atletismo 5×80 Masc. 21º