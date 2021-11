Em comemoração aos 20 anos de estreia, Harry Potter volta aos cinemas com sessões no Acre

Harry Potter e a Pedra Filosofal estreiou em 23 de novembro de 2001 e neste ano, completa 20 anos de lançamento no Brasil e para comemorar, diversas empresas de cinema do país vão reexibir o primeiro filme da saga neste domingo, 21. O Cine Araújo Rio Branco, no Via Verde Shopping, é uma das empresas que marcou presença na comemoração.

Para este domingo, foram abertas incialmente duas sessões as 18h30 e 21h30, mas tiveram os ingressos esgotados rapidamente e, por isso, decidiram abrir mais duas sessões: 15h30, que também já está com os ingressos esgotados e 12h30, contando com quase todos os assentos livres para compra, que podem ser adquiridos através do site Ingresso.com.

Sinopse

Harry Potter (Daniel Radcliffe) é um garoto órfão de 10 anos que vive infeliz com seus tios, os Dursley. Até que, repentinamente, ele recebe uma carta contendo um convite para ingressar em Hogwarts, uma famosa escola especializada em formar jovens bruxos. Inicialmente Harry é impedido de ler a carta por seu tio Válter (Richard Griffiths), mas logo ele recebe a visita de Hagrid (Robbie Coltrane), o guarda-caça de Hogwarts, que chega em sua casa para levá-lo até a escola. A partir de então Harry passa a conhecer um mundo mágico que jamais imaginara, vivendo as mais diversas aventuras com seus mais novos amigos, Rony Weasley (Rupert Grint) e Hermione Granger (Emma Watson). O filme é o primeiro de oito filmes lançados como adaptação da história de J.K. Rowling.