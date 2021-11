Em prévias do PSDB, Mara Rocha acusa aliados de Dória de tentarem impedir de votá-la e dispara: “Quiseram comprar meu voto”; VÍDEO

A deputada federal pelo Acre, Mara Rocha, acusou aliados do governador de São Paulo, João Dória, de tentarem impedi-la de votar nas prévias do partido que vai escolher o candidato tucano nas eleições presidenciais do ano que vem.

Em um vídeo que está circulando nas redes sociais, a deputada, visivelmente exaltada, grita que vai votar e que ninguém vai impedi-la de exercer seu direito. No mesmo vídeo, Mara diz ainda que tentaram comprar seu voto e que tem provas. Veja abaixo:

Após o episódio, a parlamentar gravou um vídeo em que explicou que apesar da sua iminente saída do ninho tucano, pois está apalavrada com o PL, ainda é oficialmente filiada ao PSDB. Assista: