Empresário no AC decide largar tudo e constrói motorhome para viajar pelo mundo com a família: “Viagem só de ida”

Ter uma casa fixa para sossegar quando a idade avançar pode ser o sonho de muita gente, mas não é o caso do seu João Maria de Brito, de 54 anos, que decidiu realizar um sonho antigo e adaptando uma van, está construindo um motorhome para, ao lado da esposa e do filho, pegar a estrada e rodar o mundo.

Natural do Paraná, João veio para o Acre em 2001 onde até agora fixou moradia e se tornou dono de uma loja de construção. Depois de trabalhar por 20 anos na sua loja, o empresário disse ao ContilNet que agora finaliza os tramites para até o próximo mês largar tudo para seu novo lar: o mundo.

“Eu já tinha essa ideia há muito tempo, era um sonho antigo, mas com o corre-corre da vida foi sendo adiado, aí veio a pandemia, e percebi que não podia esperar mais, fizemos um planejamento financeiro que vai nos permitir”, afirma.

A viagem vai ser ao lado da esposa, Ayala Salomão, e do filho, Vinícius Salomão, de 23 anos, e segundo João, maior entusiasta, a esposa resistiu no início, mas quando o filho do casal topou, “amoleceu o coração de mãe”, riu o empresário. E por sorte Vinícius topou, pois de acordo com João, foi isso que deu o entusiasmo para que o sonho saísse do papel.

“Acho que se ele não fosse, não sei se teríamos mesmo a inciativa”, diz o pai. Apesar de ter acabado de se formar formar em engenharia civil, Vinícius não tem um emprego com carteira assinada, o que vai permitir a viagem.

A família deve embarcar para a viagem dos sonhos em fevereiro do ano que vem e a ideia é ir e “não voltar”, segundo o patriarca que com a ajuda de Vinícius está montando o motorhome e tudo está sendo compartilhado no Instagram na página “Na Estrada do Mundo” em vídeos no Youtube em um canal que eles criaram com o mesmo nome.

O início de tudo

A van foi comprada fora do estado e chegou ao Acre em agosto do ano passado, logo em seguida eles colocaram a mão na massa. Com pintura, adequações e muito trabalho, o que era um carro simples se tornou uma casa com cama, banheiro, cozinha e placa solar para alimentar os eletrodomésticos.

Como cabe tudo isso? Aproveitando os espaços, por exemplo, eles construíram uma dinete, um espaço que será utilizado para mesa de jantar, sala e durante a noite se transforma em um quarto.

Até mesmo uma caixa d’água foi feita para o motorhome utilizando fibra de vidro e compensado para a base, o passo a passo eles compartilharam.

Segundo João, a ideia do canal e da página no Youtube é compartilhar toda a trajetória, desde o início desse sonho que toma forma.

“Queremos também mostrar para as pessoas que é possível, claro que tivemos um planejamento financeiro, mas se é um sonho, é possível realizar”, disse.

Segundo o empresário, a ideia é alimentar o canal com vídeos durante a viagem e levar os inscritos juntos na aventura.

Roteiro

Sem roteiro certo, a única coisa que eles planejaram foi que o primeiro destino é conhecer o Brasil e depois, o resto do mundo. “Vamos percorres todos os estados brasileiros, o que calculamos que demore aí uns dois anos e depois vamos seguir para a América e quem sabe depois a Europa”, contou.

Teste drive

O motorhome já passou pelo primeiro teste drive em uma viagem até Cruzeiro do Sul, e se enfrentou a pior BR do Brasil, segundo o próprio DNIT, o veículo está mesmo pronto para pegar o mundo. “Demos uma pausa na construção do Motorhome e encaramos uma das piores rodovias do Brasil, sem duvidas o pior trecho da BR 364, é o que vai de Rio Branco até Mâncio Lima no Estado do Acre”.

O resultado foi compartilhado no canal do Youtube da família e pode ser acessado aqui.