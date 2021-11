Encontro da Aprendizagem e programa Radioativo são destaques do Mundo SENAI, em Rio Branco

Uma programação diversificada, animada e emocionante marcou nesta quinta-feira, 11 de novembro, a realização do Mundo SENAI, em Rio Branco. Com atividades durante todo o dia, o evento aconteceu na Escola SENAI, no bairro Cadeia Velha.

Pela manhã, as principais atrações foram o Encontro da Aprendizagem, oportunidade em que foram apresentados às empresas cotistas da Aprendizagem as ofertas dos cursos para o ano de 2022, bem como os prazos do edital, e também a apresentação feita por alunos e autoridades parceiras do programa Radioativo, iniciativa que promove a qualificação profissional por meio de cursos de aprendizagem industrial e a posterior inserção no mercado de trabalho a adolescentes em situação de vulnerabilidade social ou de conflito com a lei.

Além de representantes das empresas cotistas, autoridades do Poder Judiciário, como o desembargador Francisco Djalma, presidente do Tribunal Regional Eleitoral (TRE); o promotor de Defesa da Infância do Ministério Público do Acre, Francisco Maia Guedes; a desembargadora Regina Longuini, que participou virtualmente do evento; e a juíza Andréa Brito, marcaram presença e foram recebidos pelo diretor-regional do SENAI, César Dotto, e pela vice-presidente da Federação das Indústrias (FIEAC), Raimunda Holanda.

“Fiquei impressionado com a excelente estrutura das salas e dos laboratórios da Escola SENAI. É uma preocupação do TJAC e do Poder Judiciário em todo o país profissionalizar os jovens que estão nas periferias e tirá-los do foco da criminalidade. E a cooperação com o SENAI e outras instituições como o MPAC, sobretudo por meio do programa Radioativo, é fundamental para a saúde da nossa sociedade como um todo”, frisou Djalma. “Temos que investir no capital humano, pois sem ele não há desenvolvimento”, complementou a desembargadora Regina Longuini, que falou por videoconferência.

Também entusiasta e incentivador do programa Radioativo, o promotor Francisco Maia Guedes afirmou que a juventude necessita do que o SENAI oferece, que é um mundo de oportunidades e um olhar diferenciado.

Já o diretor-regional do SENAI, César Dotto, externou gratidão pela presença dos representantes das empresas cotistas e das autoridades parceiras do programa Radioativo. “É essa união que nos fortalece e nos dá condições de seguirmos em frente, buscando resultados cada vez melhores”, assinalou. “O presidente José Adriano é um visionário e tenham certeza de que a FIEAC não medirá esforços para capacitarmos nossos jovens, em especial aqueles em condições menos favorecidas”, acrescentou Raimunda Holanda, vice-presidente da FIEAC.

Alunos emocionam e abrilhantam o Mundo SENAI

O momento de maior emoção pela manhã foi durante o depoimento e apresentação de dois alunos contemplados pelo programa Radioativo. A primeira a falar foi Rosiane Oliveira, de 17 anos, do curso de Eletricidade Predial. Ela é jovem aprendiz na empresa Eletronorte.

“Já morei em casas de acolhimento e em abrigos. Se essas portas não tivessem sido abertas para mim, possivelmente hoje eu estaria em uma situação bem difícil, talvez em um Centro Socioeducativo. Mas hoje tenho sonhos, sou uma mulher que veste saia e que cursa Eletricidade Predial. Quero ser defensora pública no futuro”, revelou a jovem.

Já o estudante Renan Cavalcante, de 19 anos, do curso de Tecnologia da Informação, resolveu se expressar por meio de um dos seus talentos, a música. Ele fez uma paródia de uma canção e destacou na letra a importância do programa Radioativo, do SENAI e de as empresas darem oportunidade para jovens que estão iniciando no mercado de trabalho.

“Eu não sabia da importância e do tamanho do SENAI antes de começar meu curso. Hoje é uma satisfação imensa fazer parte dessa instituição”, comentou Cavalcante, após ser aplaudido de pé por todos os presentes. Ele é jovem aprendiz na empresa Pedra Norte.

Eital de Aprendizagem para empresas cotistas já está aberto

O anúncio de abertura do Edital de Aprendizagem, que é exclusivo para empresas, foi feito pela gerente de Educação Profissional do SENAI no Acre, Geane Farias. As inscrições já estão abertas e devem ser efetuadas no site senaiac.org.br.

“Os cursos iniciam dia 7 de fevereiro. O edital completo já está disponível no nosso site. Vamos ter turmas iniciando em diferentes meses e temos essas oportunidades tanto em Rio Branco, como em Cruzeiro do Sul”, detalhou Farias.

Também esteve presente ao evento a gerente da Escola SENAI, Ofélia Machado. A programação no período da tarde teve visitação de alunos de escolas públicas e outras atividades no local. Já em Cruzeiro do Sul, na Unidade Integrada SESI SENAI do Juruá, o evento será na noite desta quinta-feira.