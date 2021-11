Enem 2021: cartão de confirmação está disponível na Página do Participante

Estudantes inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2021 já podem verificar o local onde fará as provas. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), responsável pelo exame, liberou nessa quarta (03), a consulta ao cartão de confirmação de inscrição, que está disponível na Página do Participante.

Com o cartão de confirmação é possível saber a data, local das provas, número de inscrição e opção por atendimento especializado do candidato. Conforme orientação do Inep, não é obrigatório apresentar o cartão de confirmação nos dias de provas, mas é recomendado levá-lo por precaução.

O Enem é considerado o maior vestibular do país, pois a partir da sua realização é possível ingressar no ensino superior através dos programas de incentivo educacional como o Sistema Unificado de Seleção (Sisu), o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) e o Programa Universidade para Todos (Prouni).

O Enem 2021 está previsto para ser aplicado em dois períodos. Nos dias 21 e 28 de novembro de 2021 será a vez daqueles que se inscreveram na chamada regular da avaliação. Já em 9 e 16 de janeiro de 2022 será a vez dos candidatos que se inscreveram na reabertura do cronograma, exclusivo a quem teve isenção em 2020, mas não compareceu nos dias das provas.

Essa reabertura das inscrições cumpriu decisão do Supremo Tribunal Federal e possibilitou uma nova chance para quase 3 milhões de estudantes que conseguiram a gratuidade na taxa de inscrição no ano passado, mas que por medo da Covid-19 não fizeram as provas.

Dica para não chegar atrasado no Enem

O Inep costuma divulgar o local de provas do Enem até 15 dias antes da primeira prova, para todo mundo ter tempo de consultar. Mesmo assim tem gente que chega atrasado!

Para não errar o caminho da escola ou faculdade onde você vai fazer a prova, se liga na dica: caso não possa ir presencialmente conhecer onde você vai fazer o exame, dá pra saber usando o Google Maps, que diz os ônibus que te levam até lá, os horários das conduções, o tempo gasto de trajeto e se você for de carro, andando ou de bicicleta também é possível conferir o tempo de deslocamento e se há engarrafamento.

Esse aplicativo provavelmente já veio instalado no seu celular, mas se não tiver é só acessar o site. Lembre-se de sair com antecedência! Para conferir essa dica completa, acesse: https://www.instagram.com/p/CV0pJn6AHnM/

Provas do Enem

De acordo com o Inep, 3,1 milhões de inscritos devem fazer o Enem 2021. Destes, cerca de 3 milhões vão realizar provas impressas e 68,8 mil farão a modalidade digital. Os itens das duas versões de avaliação serão idênticos, segundo o Inep.

Independentemente da data de aplicação, a prova será composta da seguinte maneira:

1º dia: 45 questões de Linguagens e Códigos + Redação + 45 perguntas de Ciências Humanas

2º dia: 45 questões de Ciências da Natureza + 45 perguntas de Matemática

Os portões são abertos às 12h e fechados às 13h. Já as provas são distribuídas às 13h30 (horário de Brasília). O gabarito costuma ser divulgado em três dias úteis após o último domingo de provas.