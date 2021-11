Ex-marido invade quarto e ataca casal a facadas; atual namorado da mulher levou mais de 10 facadas

Duas pessoas ficaram feridas após sofrerem um ataque a facadas na madrugada deste domingo (21/11) em Mata Redonda, distrito de Alhandra, Litoral Sul da Paraíba. Um casal foi surpreendido enquanto dormia pelo ex-companheiro da mulher.

O atual namorado dela foi atingido mais de 10 vezes, de acordo com a polícia. A mulher também ficou ferida, no entanto, com menos gravidade. De acordo com depoimentos colhidos pela polícia, a mulher tinha um relacionamento com o suspeito do ataque, mas o casal se separou e ela já estava em um novo relacionamento.

