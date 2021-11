Fecomércio/AC participa da Reparasul em Novo Hamburgo, no RS

Uma comitiva de oito empresários do ramo de autopeças participou, na última semana, da Reparasul, uma feira voltada para todo o setor, incluindo também equipamentos para reparação automotiva. O evento ocorreu em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, e é conhecido por gerar negócios e relacionamento entre fabricantes, distribuidores e varejistas de autopeças, além de fornecedores de equipamentos e serviços para oficinas mecânicas de veículos leves, pesados e comerciais.

Segundo o diretor da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Acre (Fecomércio/AC) e presidente do Sindicato do Comércio de Peças e Acessórios de Veículos do Estado do Acre (Sincopeças/AC), Valdemir Alves Nascimento, eventos como este são de suma importância para troca de conhecimento entre os participantes.

“Estamos aqui com a parceria do Sebrae no Acre, reforçando nosso projeto de trabalho voltado à parte empresarial, e buscando sempre a participação dos empresários neste período de pós-pandemia. Temos, agora, que aproveitar o momento para gerar conhecimento, negócios e buscar se manter no mercado de reparação” disse Valdemir.

A comitiva chamou a atenção no evento pela distância da viagem. Em entrevista ao site oficial da Reparasul, Valdemir reforçou a necessidade de sair do estado acreano para buscar conhecimento. “Vimos a necessidade de sair e buscar conhecimento, tecnologia, novos negócios e fornecedores. A Reparasul foi a única feira que aconteceu neste ano e aproveitamos para visitar pela primeira vez. Estamos conhecendo muitas empresas novas, fazendo negócios e inclusive levando produtos na mala”, finalizou o diretor.