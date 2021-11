Feira de empreendedorismo com mulheres vítimas de violência acontece nesta sexta em Rio Branco

Com o objetivo de empoderar as mulheres que foram afetadas pela violência de alguma maneira, Prefeitura Municipal de Rio Branco, por meio da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos em parceria com o estado por meio da Secretaria de Empreendedorismo, SEBRAE, SAFRA, DEAMe outros parceiros, realiza nesta sexta-feira (5), a 1ª Feira de Empreendedorismo na Praça da Juventude, no bairro Cidade Nova, em Rio Branco.

A ideia da ação, que também contará com a venda de artigos para decoração, comidas e peças de artesanato, é de incentivar as mulheres que são assistidas pelo Centro de Referência para Mulheres em Situação de Violência a produzirem para vender e ter a própria renda, além de promover o acolhimento e a valorização dos talentos de cada uma.

Segundo a gerente do Departamento de Políticas para Mulheres do Acre Cristina Maia, o momento é importante para fortalecer as mulheres assistidas. A Feira, por sua vez, será gerenciada pelo Departamento de Políticas para as Mulheres, e as vendas ficarão sob responsabilidade das mulheres e parceiros.

“Esta é uma forma dessas mulheres criarem independência em todas as áreas das suas vidas, principalmente na financeira”, pontuou.

Este também é um dos objetivos da Universo 68, que fará parte do evento. A sócia da loja colaborativa, Ingrid Barbosa, expressou gratidão em poder contribuir para que estas mulheres sejam empoderadas e instigadas a recomeçar.

“Nós da Universo 68 ficamos muito felizes em poder apoiar de alguma forma este projeto tão importante e necessário. Uma verdadeira oportunidade onde elas podem encontrar independência e incentivo para recomeçar”, frisou.