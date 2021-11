Gladson decide reconduzir João Paulo Setti ao cargo de procurador-geral do Estado

Após antecipar o retorno ao Acre da viagem que fez à Glasgow, no Reino Unido, para participar da 26ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP 26, o governador Gladson Cameli anunciou na tarde desta terça-feira (9) que vai reconduzir o procurador João Paulo Setti, ao cargo de procurador-geral do Estado (PGE) já nesta quarta-feira (10).

João Paulo havia sido exonerado no último dia 4 pelo vice-governador Wherles Rocha, que estava assumindo o governo interinamente. O motivo foram a vinculação do nome do procurado às denúncias de um suposto envolvimento com crimes de precatórios.

Assim que retornou ontem, Gladson disse ao ContilNet que sentaria com João Paulo e revelou estar “magoado e triste com tudo o que aconteceu”.