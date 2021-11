Covid-19: Gladson diz que só deve flexibilizar uso de máscaras no Acre após vacinar crianças

A atual preocupação do governador Gladson Cameli (Progressistas) é vacinar as crianças contra a Covid-19. Enquanto muitos estados brasileiros começam a flexibilizar o uso de máscara, no Acre, um decreto semelhante não tem data para ser publicado.

Ao site Folha do Acre, Cameli disse que vai esperar a vacina avançar mais: “Vamos vacinar as crianças e depois avaliar para suspender as máscaras”.

Na semana passada, a Pfizer oficializou o pedido à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para vacinar crianças de cinco a 11 anos contra a Covid-19. Desde então, o governador já recomendou que os pais “preparem o braço da criançada”, pois tão logo houver a liberação, o Estado vai iniciar a imunização.

O decreto de calamidade pública que está em vigor e torna o uso de máscara obrigatório em todo o território do Acre se encerra no dia 31 de dezembro.