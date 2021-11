Gladson fala sobre ‘política desnecessária’ e diz que no seu retorno ‘ajustes serão feitos’

Em um vídeo, gravado em Glasgow, na Escócia, onde participa da 26ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP26), o governador Gladson Cameli disse que estará retornando ao Acre na próxima semana e que irá ‘tomar decisões’.

Gladson não falou no nome do seu vice, Major Rocha, que demitiu o procurador geral do Estado, João Paulo Setti, assim que sentou na cadeira de governador, no final da semana passada, mas mandou recado.

“Fiquem na certeza que tenho uma equipe forte, com compromisso com nosso estado, e os ajustes que terão que ser feitos, iremos fazer no meu retorno”, garante.

O governador disse ainda que não irá mudar o foco, e falou sobre ‘política desnecessária’. A única frase em que menciona alguma coisa sobre Major Rocha é quando diz: “Todos sabem que pela lei, quando o governador do estado se ausenta quem assume é o vice”.

Uma fonte ligada a Gladson disse ao ContilNet que tão logo o governador chegue ao Acre, provavelmente na próxima terça-feira (9), o procurador João Paulo deverá retornar ao cargo.