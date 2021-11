Gol abre vagas de emprego de nível médio e home office

Seja qual for a sua posição, trabalhar para uma companhia aérea ou em um aeroporto nem sempre é fácil. Você estará sempre em movimento. Como a indústria aérea vive e morre pela satisfação do cliente, espera-se que você trabalhe sempre com rapidez e eficiência sob pressão de prazos.

Você também deve estar preparado para longas horas e, dependendo da sua posição, longos períodos fora de casa. Muitas companhias aéreas exigem que os pilotos, agentes de vendas de reservas e comissários de bordo se mudem para seus centros de operação ou cidades com aeroportos principais.

Certos cargos, como trabalhos de manipulador de carga , mecânico de manutenção e agente de rampa, podem ser fisicamente exigentes.

Além disso, você deve estar preparado para trabalhar muito antes de sair de sua primeira posição. A indústria aérea é competitiva e, com a demanda por empregos de nível superior superando o número de posições, você realmente terá que se destacar em qualquer posição antes de receber uma promoção.

Os voos nem sempre saem conforme o planejado e, quando isso acontece, quase todos os funcionários são afetados. Os comissários de bordo, agentes de atendimento ao cliente, agentes de rampa, agentes de passagens e outros trabalhadores devem lidar com passageiros difíceis, condições meteorológicas desfavoráveis, situações de emergência e voos atrasados.

Vagas na Gol

A Gol está com diversas oportunidades de emprego abertas no Brasil. O melhor de tudo isso é que a empresa também oferece vagas em home office. As vagas remotas compreendem funções de atendimento ao cliente.