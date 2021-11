Governo convoca 17 aprovados do concurso da Polícia Civil no Acre; confira a lista e cargos

O Governo do Estado publicou na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) desta quarta-feira (10) um lista com os candidatos do concurso da Polícia Civil que serão convocados para o curso de formação.

As 17 vagas estão distribuídas para os cargos de agente, auxiliar de necropsia, delegado de polícia e escrivão.

O anúncio da convocação foi dado ainda nesta terça-feira (9) pelo governador Gladson Cameli, em uma reunião com os secretários Rômulo Grandidier, Alysson Bestene, José Messias, Amarildo Martins Silvania Pinheiro e o procurador João Paulo Setti.

Confira a lista de convocados, suas respectivas pontuações e cargos:

AGENTE DE POLÍCIA CIVIL

RICARDO QUEIROZ DOS SANTOS (SUB JUDICE), 79.20 / 191º, 255.189-6, BENAIAS PEDRO NASCIMENTO DA SILVA, 78.80 / 192º, 265.462-8, PABLINE NARANE DA SILVA MAGALHAES, 78.80 / 193º, 260.908-8, ERMESON WHALAS DE CASTRO ANJO, 78.70 / 194º, 264.701-0, JONATHAN CLINGER BATISTA DO NASCIMENTO, 78.60 / 195º, 254.682-5, THIEGO ARTHUR GOMES DA SILVA, 78.60 / 196º, 255.959-5, ANDERSON FONTANA DA SILVA JÚNIOR, 78.60 / 197º, 267.515-3, SUZANA MARIA SARAIVA PINTO, 78.60 / 198º, 255.760-6, LEILIANE SOARES DE OLIVEIRA, 78.60 / 199º, 261.568-1, FRANCISCO ALISSON DE LIMA MONTEIRO, 78.50.

DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL

MICHELLE DA COSTA ARAÚJO, 88.00 / 56º, 250.476-6, VLADSON SOUZA DO NASCIMENTO, 88.00 / 57º, 268.941-3, LEANDRO LUCAS BARRETO DE LIMA, 87.90 / 58º, 269.154-0, EUSTAQUIO NOMERG FERREIRA, 87.70.

ESCRIVÃO DE POLÍCIA CIVIL

ANA BEATRIZ DA SILVA BARBOSA, 73.60 / 42º, 255.310-4, GARDILENE LIMA GURGEL DO AMARAL, 72.30 / 43º, 259.646-6, DANIELE DE SOUZA MARTINS CUNHA, 71.90.

Matrícula dos candidatos

Os convocados devem fazer a matrícula para o curso de formação entre os dias 17 e 26 de novembro, das 8h30 às 17hh, na coordenação da Academia de Polícia Civil do Acre (Acadepol), no Centro Integrado de Ensino e Pesquisa em Segurança, localizado na Via Verde, BR 364, Km 2, Jardim Europa.

Somente serão admitidas as matrículas no Curso de Formação Policial dos candidatos que estiverem capacitados física e mentalmente para o exercício das atribuições dos cargos, apresentarem documento de identidade em bom estado de conservação, bem como apresentarem original e cópia da seguinte documentação:

a) Carteira de identidade civil;

b) CPF;

c) Certidão de Nascimento;

d) Certidão de Regularidade Militar;

e) Carteira Nacional de Habilitação – CNH, categoria mínima AB; e

f) Duas fotos 3×4, coloridas, em papel fino, idênticas e recentes.