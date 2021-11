Governo do AC abre inscrições para artesãos acreanos participarem de feira em Pernambuco

A Secretaria de Estado de Empreendedorismo e Turismo divulgou nesta segunda-feira (8), o processo de seleção de interessados em participar do 21ª Feira Nacional Negócios do Artesanato (FENEARTE), que ocorre em Olinda, no estado de Pernambuco entre os dias 10 e 19 de dezembro.

O edital vai contemplar 8 artesão e de acordo com a publicação, disponível no Diário Oficial do Acre, o objetivo selecionar artesãos e entidades representativas, com suas respectivas produções, para ocupação de um espaço coletivo de 50m², para a divulgação e comercialização de produtos artesanais do estado. Ficará sob a responsabilidade da Secretaria de Estado de Empreendedorismo e Turismo transportar as peças de artesanato através da ajuda de custo (diárias de colaborador eventual) para que seja enviado como bagagem de embarque e em parceria com o Sebrae que dará ajuda de custo com hospedagem, todavia, o deslocamento fica por conta do artesão.

Poderão participar da seleção: artesão individual que seja maior de 16 anos, cadastrado no Sistema de Informações Cadastrais do Artesanato Brasileiro com a carteira dentro do prazo de validade no momento da inscrição; O interessado precisa residir no Acre, ter disponibilidade e condições físicas e financeiras para viajar e realizar a comercialização dos seus produtos durante o evento.

A inscrição pode ser feita por meio de formulário (clique aqui para acessá-lo) que deverá ser entregue entre os dias 5 e 9 de novembro na Coordenação do Artesanato, Rua João Donato, nº 125, Bairro Ipase, das 08h às 12h ou por e-mail, com envio da ficha de inscrição e dos documentos exigidos para o endereço eletrônico: [email protected] das 0h do 05/11 até as 23h59 de 09/11, com o seguinte assunto: 21ª feira Nacional de Negócios do Artesanato (FENEARTE) – Edital 004/2021 e no corpo do e-mail informar nome completo do interessado.

A divulgação dos selecionados ocorre no dia 11 de novembro.