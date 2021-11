Governo do AC e prefeitura anunciam mutirões e locais de aplicação da dose de reforço; confira

Quem tomou a Janssen, que é de dose única, deve procurar uma das unidades para tomar a segunda dose depois de dois meses desde a aplicação da primeira. Cinco meses depois desta segunda aplicação, a pessoa já pode tomar outra dose de reforço como previsto para todas as demais vacinas em aplicação no Brasil.

O Estado e os municípios estão autorizados a aplicar dose de reforço contra a covid-19 na população acima dos 18 anos, de acordo com recomendação do Ministério da Saúde, publicada na quarta-feira (17).

