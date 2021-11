Gracyanne Barbosa revela motivo de ter perdido posto de rainha de bateria

Gracyanne Barbosa não é mais rainha de bateria da União da Ilha. A modelo perdeu o posto e a novidade foi anunciada pela escola de samba nas redes sociais. Aliás, foi através da publicação que a mulher de Belo descobriu que deixaria o cargo.

“A comunidade sempre sugeriu nas redes sociais da escola uma nova rainha de bateria que fosse cria da Ilha, né? A Bruna Bruna havia sido a última. Então! Esse dia chegou! É com grande satisfação que a União da Ilha do Governador anuncia Juliana Souza como a nova rainha da escola!“, escreveu a União no Instagram.

“Há 25 anos, Juliana passou a frequentar a quadra da agremiação, sempre levada pelo seu pai (um dos grandes compositores da escola e diretor de carnaval por vários carnavais). Além disso, ela desfilou por muitos anos como destaque em alegorias até chegar ao posto de uma das musas da escola. A vez de ser rainha chegou para ela para o carnaval de 2022. Seja muito bem-vinda, Juliana! Que seu reinado seja duradouro e de muitas alegrias!“, completou.

Nos comentários, então, um internauta questionou: “Será porque que ela (Gracyanne) vazou?“. A musa fitness fez questão de responder. “Porque me tiraram. 54“, disparou, usando emoji de notas de dinheiro.

A atitude rendeu críticas à escola. “Falta de consideração, deviam pelo menos ter informado a ela antes“, defendeu um. “Falta de consideração eles fazerem isso com ela. A própria ficar sabendo por um post do insta, foi f**”, reforçou outro. “Sacanagem demais! Ela deu a vida pela escola de samba“, postou um terceiro.