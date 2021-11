Hamilton surpreendeu Perez com velocidade nas retas em Interlagos: “De outro planeta”

– Há uma queda no desempenho de qualquer motor. Isso significa que, embora estejamos correndo com ele até o final da temporada, certamente perderemos ritmo. Vamos até o fim do ano agora com esta unidade. Ainda temos dúvidas sobre a confiabilidade, mas esperamos ter as respostas certas – explicou Wolff.

O chefe da equipe alemã Toto Wolff, porém, não acredita que a vantagem do motor novo de Hamilton vá durar muito, porque a tendência é a perda de desempenho conforme a unidade for sendo mais utilizada.

Muito do desempenho excepcional da Mercedes de Hamilton vem também da troca da unidade de combustão do motor, que custou uma perda de cinco posições no grid de largada ao britânico. A equipe considerou o desempenho do carro no Brasil “encorajador”.

– Eu olhei no meu retrovisor na saída da curva e me senti bem segurou em relação à distância. Mas logo depois eu olhei de novo e ele estava na minha cola. Foi realmente impressionante – revelou Sergio Perez.

Perez destacou inclusive um momento durante a corrida do Brasil, pouco antes de ser ultrapassado por ele, ainda durante a 19ª volta, das 71 que aconteceram na prova. Sergio largou na terceira posição, mas era o segundo quando perdeu a disputa com Lewis Hamilton.

A corrida espetacular de Lewis Hamilton no GP de São Paulo, em que começou na 10ª posição e terminou vencedor ultrapassando na pista os principais rivais, rendeu elogios ao britânico por parte de Sergio Perez, companheiro de Max Verstappen, líder do mundial de pilotos, na RBR.

