Homem diz que teve arma “apontada na cara” por policial do ‘trisal acreano’

Um homem, que não quis se identificar, disse ao ContilNet que teve uma arma apontada “na cara” pelo sargento da Polícia Militar Erisson Nery, durante uma confusão ocorrida na noite do último sábado (27) na cidade de Epitaciolândia.

De acordo com o homem, enquanto o policial foi agredir o homem que estava baleado no chão, ele foi tentar apartar e teve a arma apontado no rosto. “Eu empurrei o policial porque ele foi agredir meu amigo que estava baleado e ele apontou a arma na minha cara e perguntou se eu queria morrer também”.

Segundo a testemunha, a mulher do policial também efetuou disparos. “Na confusão, outro amigo meu deu um mata-leão no policial e uma mulher dele disse que se não o soltasse ele ia atirar na gente. Ela deu dois tiros pra cima ainda”.