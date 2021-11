Policial do “trisal acreano” se envolve em briga e atira em homem em Epitaciolândia; VÍDEO

O policial Erisson Nery, sargento da Policia Militar, baleou um homem na noite do último sábado (27). De acordo com testemunhas, os disparos aconteceram após uma confusão em um bar, na cidade de Epitaciolândia.

No vídeo, é possível ver que apesar do homem estar baleado no chão o sargento ainda vai agredi-lo.

De acordo com uma testemunha, que não quis de identificar, o policial disparou cinco vezes contra o homem, mas apenas dois tiros o atingiram. “Quando os seguranças tentaram segurar o policial, ele disse que ia atirar no seguranças, então eles o liberaram. Aí ele foi lá fora e efetuou os disparos. Eles deu três tiros em um amigo meu, só que não pegou. Meu amigo só estava tentando apartar a briga. E quando ele foi lá fora, foi pra cima do Flávio e efetuou cinco disparos, e pegaram dois, um no peito e um no abdômen. Foi tudo questão de um minuto e meio. Fui lá fora ver e fiquei em estado de choque”, disse ao ContilNet.

Ainda segundo o a testemunha, a confusão começou porque uma das mulheres do trisal se envolveu em uma briga com um amigo dele. “O trisal estava ficando e chamou atenção, ficou todo mundo olhando, aí o cara não gostou e chutou a mesa dos meus amigos. Daí o sargento chegou pra mim e perguntou se eu tava ficando doido por tá olhando a mesa dele, só que eu nem tava lá. Nisso, eu tava com um amigo meu e a mulher dele foi até a gente, esculhambando. E ela deu um tapa na cara do meu amigo e ele revidou, aí ela caiu e foi ai foi que começou a confusão”.

Segundo informações de pessoas que presenciaram a confusão, o homem que foi baleado é um estudante de medicina.

Veja o vídeo: