Homem flagra esposa abusando de aluna de 15 anos em carro e a denuncia

Uma professora de matemática de 35 anos foi presa após ser flagrada pelo próprio marido em um ato sexual com uma aluna de 15 anos, em seu carro, em Darlington, na Inglaterra. A mulher, identificada como Aimee Jones, acabou indiciada por abuso sexual.

De acordo com o jornal Daily Mail, o marido, Philip Jones, é assistente social e afirmou que precisou acionar a polícia depois do flagrante, devido a uma obrigação por seu trabalho.

Antes do ocorrido, a professora havia contado ao marido que estava tendo um caso com uma professora auxiliar da escola, inventando o nome de Sarah Martin para a personalidade fictícia. Aimee chegou a pedir para os colegas de trabalho fingirem que havia uma funcionária com esse nome, caso Philip ligasse para fazer perguntas sobre o caso.

O casal, entretanto, concordou em permanecer junto pelo bem do filho de 4 anos. Aimee assumiu que era bissexual e que o caso tinha evoluído para um relacionamento. A relação das duas começou quando a estudante tinha 15 anos, ainda no ano passado, e durou cerca de 15 meses.

Philip descobriu mais tarde que a auxiliar não existia e que a esposa estava tendo, na realidade, relações ilegais com uma adolescente.

Além desse caso, Aimee confirmou quatro acusações de atividade sexual com uma jovem menor de idade em oito encontros. A professora foi setenciada a oito meses de prisão a partir desta semana.