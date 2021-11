Homem perde controle do carro, derruba parede e mata enteado

Goiânia – Um homem de 27 anos morreu depois que seu padrasto, de 56, perdeu o controle do veículo ao estacionar e derrubou uma parede sobre ele. O caso aconteceu na cidade de Itumbiara, a cerca de 210 km da capital goiana. De acordo com a Polícia Civil, a vítima estava deitada no sofá quando foi atingida.

O acidente aconteceu na noite desse domingo (7/11), no Setor Santos Dumont. Segundo a corporação, o padrasto está em liberdade e deve responder por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. O delegado responsável pelo caso, Ricardo Chueire, relatou que o homem tentava estacionar o veículo quando acertou o enteado. “Ele alegou que perdeu o controle, disse que pode ter errado errado o pé [nos pedais do veículo], não sabe se foi problema mecânico, não sabe explicar bem”, disse o investigador ao portal G1. Ainda de acordo com a Polícia Civil, o padrasto se recusou a fazer o teste do bafômetro, mas foi realizado um exame de alcoolemia que apresentou resultado negativo.