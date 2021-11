Homem se casa e, horas depois, estupra a vizinha na frente das filhas

As polícias Militar e Civil de Minas Gerais procuram por um homem de 38 anos suspeito de invadir a casa da vizinha e estuprá-la em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce. O crime aconteceu na madrugada de domingo (14/11), no Bairro São Paulo, horas depois do homem ter se casado no civil com outra mulher – e no mesmo dia em que a cerimônia religiosa ocorreria.