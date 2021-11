Homens armados invadem ônibus em Rio Branco e torturam passageiros : “Cena de terror”

Um período de terror foi vivenciado por passageiros do ônibus que fazia a linha Terminal Urbano com destino ao bairro Cidade do Povo, no último sábado (13).

Dois homens armados invadiram o veículo e assaltaram vários moradores.

Uma das vítimas, que procurou a reportagem do ContilNet e preferiu não se identificar, disse que um rapaz foi torturado pelos bandidos porque estava sem celular.

Outras pessoas que estavam sem objetos de valor também foram agredidas.

“Os criminosos pegaram uma mulher que estava com um fone de ouvido pelos cabelos, jogaram ela no chão e tomaram o celular. Cena de terror”, finalizou a denunciante.