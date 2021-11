Iapen suspende visitas em todos os presídios do Acre neste fim de semana

Em nota pública, o Instituto de Administração Penitenciária (Iapen) comunicou que estão suspensas as visitas em todas as unidades penitenciárias do Acre neste final de semanas. O objetivo, segundo a nota, é “resguardar a vida de apenados, familiares e servidores, a equipe gestora do Iapen”

Segundo o presidente em exercício, Glauber Feitoza, o motivo da suspensão é que o serviço complementar voluntário não está sendo realizado no estado. “A administração do Iapen informará, por meio de comunicação oficial, o caso de possíveis alterações das medidas adotadas”, finaliza o comunicado.