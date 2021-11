Importação: 600 quilos de piau são descarregados no mercado de Sena Madureira

Na manhã deste domingo (14), foram descarregados no Mercado do Peixe, em Sena Madureira, 600 quilos de piau trazidos do município de Mâncio Lima. O peixe considerado de boa qualidade é criado em cativeiro pelos piscicultores daquele município.

O preço do piau varia de acordo com o gosto do consumidor. Se quiser levar pra casa o peixe já tratado, o quilo custa 25 reais. O piau não tratado está sendo vendido a 23 reais.

De acordo com o pescador Gean, essa nova remessa descarregada em Sena visa suprir as demandas da população. “Sabemos que quando chega a época invernosa, a captura se torna mais difícil nos rios da nossa região. Além disso, vai começar o período da desova, onde algumas espécies não poderão ser capturadas. A alternativa pra não deixar faltar o pescado é trabalhar a importação”, comentou.