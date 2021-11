Inscrições para processo seletivo do Senar/AC encerram nesta segunda

Encerra nesta segunda-feira (8) o período de inscrições para o processo seletivo do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural no Acre (SENAR/AC). São quatro vagas na administração, sendo uma para analista de RH (ensino superior), supervisor técnico (ensino superior), pedagogo (ensino superior) e assistente administrativo (ensino médio). A remuneração pode chegar a R$ 4.139,53 mais auxílio alimentação e vale transporte.

As inscrições custam R$ 80,00 para nível superior e R$ 50,00 para o médio e devem ser feitas pelo endereço eletrônico www.cnabrasil.org.br/senar/processo-seletivo até as 21h59 (horário local – Acre).

No ato da inscrição o candidato deverá preencher, no sistema de cadastro online, os formulários disponíveis para currículo, com todas as informações referentes à escolaridade e experiência profissional. Somente ao finalizar o preenchimento de todo o currículo, o candidato poderá realizar sua inscrição escolhendo o edital desejado.

O processo será feito em três etapas: avaliação de conhecimentos em provas, análise curricular e por último, entrevista. A prova deve ocorrer no dia 21.