Isenção de IPVA, veja quais veículos não vão pagar o imposto em 2022

O IPVA 2022 é um dos assuntos mais discutidos pelos motoristas, afinal, com a grande alta no valor dos carros neste ano, o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores terá um grande reajuste no ano que vem, e vai pesar e muito no bolso dos contribuintes no início do ano.

O valor exato do imposto deverá ser revelado entre o final de dezembro e início do ano, quando a tabela FIPE terá seu fechamento anual e consequentemente revelará o valor base para cobrança do imposto.

A cobrança do IPVA ocorre com base no valor venal do veículo na tabela FIPE mais uma alíquota cobrada pelos Estados que variam de 2% a 4%.

Isenção de IPVA