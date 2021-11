Jair Bolsonaro indica ao PL nomes de candidatos para disputar eleições

Além dessas sugestões, Bolsonaro também quer que o PL lance o ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, para disputar o Senado.

A confirmação da ida de Bolsonaro ao PL acontece após conversas com Costa Neto. A informação já tinha sido dada pelo partido e o evento de filiação está marcado para às 10h30 da manhã em Brasília.

Bolsonaro fez questão de ressaltar que sua ida ao PL só pode ser confirmada de fato depois que o documento for assinado. Já era esperado que ministros do governo Bolsonaro migrassem para o PL com a proximidade das eleições. O presidente teria pedido ainda para que o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, ficasse à disposição para migrar ao PL caso essa seja a escolha de partido.

Flávio Bolsonaro também deve ir para o PL

Segundo o analista de política da CNN Leandro Resende, é esperada também a filiação de Flávio Bolsonaro, filho mais velho do presidente, no dia 30. Líderes do PL no Rio de Janeiro confirmam essa informação.

A filiação do dia 30 será menor do que a que estava sendo preparada para o dia 22. Não terá caravanas, e será algo mais restrito com o diretório do partido e aliados importantes.