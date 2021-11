Jojo Todynho se choca ao ganhar bolsa de R$ 11 mil de Danilo Faro

Jojo Todynho, de 24 anos, ficou sem fôlego ao receber um presente de Danilo Faro, de 48 anos. Em seu perfil no Instagram, a apresentadora do Multishow mostrou a bolsa da Prada avaliada em R$ 11 mil. “Gente, eu estou sem som e sem imagem. Você quer me matar! Eu achei que era golpe, porque ele sempre me trolla, gente. Olha isso”, disse ela, sem acreditar no presente.

Não é de hoje que Danilo Faro e Todynho são amigos. Os dois já viajaram algumas vezes e sempre posam juntos quando podem. Recentemente, por exemplo, eles estiveram juntos em Paris, na França. À época, ela aproveitou a oportunidade para homenagear o rapaz.

“Ah, eu to aqui á séculos pensando no que falar, não é que as palavras somem, é que são muitas ao mesmo tempo e isso me faz não saber quais usar. Nada que eu faça pagará o que você já faz por mim. Você nunca deixou de acreditar nos meus sonhos e sem você eu nunca teria o realizado alguns deles, pessoas como você são raras neste mundo e devemos valorizar sempre um coração tão bom como o seu, estamos nessa caminhada aí desde 2017”, iniciou ela.