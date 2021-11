Jovem é preso após obrigar cão a cheirar cocaína; Vídeo

Um jovem de 29 anos foi preso por maus-tratos contra animais em Cubatão (SP), após um vídeo em que ele aparece drogando um cachorro com cocaína chegar até a polícia. Os investigadores localizaram o suspeito e descobriram que ele mantinha outros animais em situação precária, sendo autuado em flagrante.

O caso ocorreu no bairro Parque São Luís. Segundo a Polícia Civil, uma moradora levou à delegacia o vídeo que mostra o suspeito colocando a substância no focinho de um cachorro. As imagens foram obtidas pelo g1 nesta quinta-feira (4). No vídeo, é possível ver o jovem segurando à força o animal, e conversando com outras pessoas.

“Satanás”, diz o suspeito, se referindo ao cachorro. Após ele colocar a droga, o grupo dá risada, e uma pessoa comenta que “vai dar overdose”. Junto com o vídeo, a polícia recebeu a indicação de onde seria o local que o suspeito estava. Equipes se dirigiram ao endereço e localizaram o suspeito, que foi conduzido à delegacia.

Conforme a polícia, no interrogatório, o jovem confessou que deu cocaína ao cachorro, por pressão da pessoa que lhe fornecia a droga na região, dizendo ser dependente químico. Além disso, o suspeito disse aos policiais que mantinha mais animais na casa da mãe, também em Cubatão.

Assista o vídeo e leia mais em G1, clicando AQUI.