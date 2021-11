Lenda da NBA decide deixar filhos sem herança e explica: “Eu sou rico, não eles”

“Meus filhos são mais velhos. Eles estão um pouco chateados comigo e não me entendem. Eu digo a eles o tempo todo: ‘Nós não somos ricos, eu sou rico’. Eles têm que ter um diploma de bacharel e depois se eles quiserem que eu invista em uma de suas empresas, devem apresentar o projeto. Eu não vou dar nada de dinheiro”, afirma.

O jogador explicou publicamente que deseja que seus filhos trilhem seu próprio caminho, independentemente da fortuna e do apoio. “Há uma regra: Educação. Não me importo se eles jogam basquete. Não me importo com nada disso. Tenho seis filhos. Gostaria que um deles fosse médico, dono de um fundo de hedge, um farmacêutico, advogado, empresário, alguém que cuide do meu negócio. Mas digo que não vou dar nada. Eles têm que merecer”, acrescenta.

Além de administrar sua fortuna com os filhos, Shaquille O’Neal também deixou claro o quão pouco gosta de ser considerado uma celebridade: “Não quero estar nessa categoria. Eles são loucos. Essas pessoas são loucas pela forma como tratam os outros, o que fazem, o que falam. Nunca fui assim. Não quero ser olhado assim. Sou uma pessoa normal que ouviu, perseguiu os seus sonhos e os cumpriu. Venho do nada e só porque o alcancei não significa que sou melhor do que você, mais inteligente ou porque tenho mais dinheiro significa que sou melhor. Nunca fui assim e eu nunca serei”, disse ele.