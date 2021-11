Lene Petecão critica transporte público em Rio Branco: “É de péssima qualidade”

Em recente entrevista ao ContilNet, a vereadora de Rio Branco, Lene Petecão (PSL), avaliou a gestão do prefeito Tião Bocalom (PP). Lene, que foi muito importante para eleger o gestor, disse que entrou em sua campanha por acreditar na mudança que poderia vir com sua vitória.

Para ela, até o momento não houve a mudança necessária, mas a vereadora tem certeza que “uma hora a equipe dele uma hora vai se ajustar e vamos ter uma melhoria significativa para a cidade de Rio Branco”, disse.

Apesar de acreditar que a gestão vai se alinhar, Lene não poupou críticas quando questionada sobre o transporte coletivo na Capital. “Eu sempre achei ruim e a primeira coisa que eu pedi a Bocalom foi que ‘pegue isso para sí’, para mim, o transporte hoje é de péssima qualidade”, avaliou.

A parlamentar justificou seu voto favorável ao subsídio superior a R$ 2,4 milhões pago pela Prefeitura à empresas de ônibus, Segundo ela, o aporte foi feito para que as empresas pudessem fazer os pagamentos dos trabalhadores que desde o ano passado estavam com seus salários atrasados. “As empresas estavam fadadas a fechar as portas, se estava ruim ia ficar pior. Mas são ônibus sujos, falta gasolina, pessoas ficam duas horas nas paradas de ônibus. Tudo isso foi analisado, eu não botei uma venda não, quando votei foi para resolver uma situação que estava ultrapassando os limites.

Mas apesar da compreensão, Lene diz que deixou claro aos empresários: “Se eu fosse a prefeita, tirava tudo [empresas]. E se após o prazo de três meses, se continuar com essa inoperância, vamos entrar no Ministério Público para que estas empresas sejam afastadas”, explicou.

Assista a entrevista com a vereadora Lene Petecão: