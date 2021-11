Mantenedor predial, técnico de suporte e mais: confira as vagas disponíveis para Rio Branco nesta segunda-feira

O ContilNet separou nesta segunda-feira (08), quatro oportunidades disponibilizadas em sites de emprego e no LinkedIn para diversas áreas e em diversas empresas e organizações em Rio Branco ou em regime home office. As vagas são para mantenedor predial, técnico de suporte, promotor de tecnologia temporário e auxiliar de vendas.

Para se inscrever nas vagas disponibilizadas no LinkedIn, o candidato precisa ter uma conta no site. O cadastro, por sua vez, pode ser feito através do link www.linkedin.com.br. Depois de feita a atualização da conta, basta colocar Rio Branco – AC na barra de localização, selecionar a vaga pretendida e clicar em “candidatar-se”. Já com relação às outras, basta clicar no link.

Confira as especificidades descritas para cada atribuição, conforme consta nos sites:

– Mantenedor Predial na “LIQ Acre”: Carga-horária: 12×36. Auxiliar na instalação de sistemas e componentes eletrônicos em máquinas e equipamentos, auxiliar na elaboração de layouts e esquemas de máquinas, interpretando e efetuando correções quando necessário, auxiliar na realização de manutenção preventiva e corretiva dos circuitos de máquinas e equipamentos, auxiliar nas instalações de eletrocalhas, eletrodutos e fixação de materiais. Pré-requisitos: Ensino médio completo, maior de 18 anos, curso de Eletricista Montador ou Curso Básico de Elétrica, possuir certificados NR 10 e NR 35. (Válido), possuir Título de Eleitor, certificado militar (Reservista ou CAM – Comprovante de Alistamento Militar, contendo os carimbos de dispensa da incorporação).

– Técnico de Suporte na “Ábaco Tecnologia da Informação”: Auxiliar na identificação da aderência do produto, acompanhar os usuários nas rotinas da aplicação após implantação, realizar estruturação de chamado de acordo com a solicitação do cliente. Acompanhamento diário dos atendimentos para retorno ao cliente, realizar o atendimento de suporte nível 1, prestar orientações técnicas aos membros da equipe. Salário: a partir de R$2.215,00 por mês.

– Promotor de Tecnologia Temporário: Será responsável pela organização, abastecimento e execução dos padrões de Visual Merchandising, de acordo com o cronograma e diretrizes recebidas, visando a atratividade de exposição dos produtos na área de vendas e consequentemente maior geração de fluxo de clientes e vendas Garantir a manutenção diária da aplicação, com base no cronograma, outros informativos; Realizar diariamente o checklist nas vitrines e ponto focal; Acompanhar diariamente os indicadores e resultados da loja; Realizar levantamentos quantitativos de VM bem como atualização das informações de equipamentos da loja; Apoiar na reposição de produtos na área de vendas.

– Auxiliar de Vendas na “EsteticFace”: Enviar currículo para [email protected] com nome da vaga e cidade no assunto.