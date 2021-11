“Manteremos a greve nem que seja com uma só pessoa”, diz Sindmed sobre paralisação dos médicos em Rio Branco

O presidente do Sindicato dos Médicos do Estado do Acre (Sindmed), Guilherme Pulici, disse em entrevista exclusiva ao ContilNet nesta quarta-feira (17) que a greve dos profissionais de Saúde de Rio Branco está mantida.

A justiça notificou o Sindmed nesta manhã e determinou que 90% dos médicos retornem aos serviços nas próximas horas. Apenas 10% podem participar da greve.

“Vamos manter o movimento nem que seja com uma pessoa só. A greve não vai parar por conta disso. Estamos há 4 meses tentando um diálogo, mas não recebem as nossas reivindicações”, argumentou Pulici.

Se o sindicato não obedecer a decisão judicial, pode receber uma multa de R$ 50 mil por dia.

“É inadmissível que tratem a classe dessa forma e desmereçam nossa luta”, continuou o médico.

Guilherme afirmou que a Prefeitura não tem apresentado uma contraproposta à categoria e que ainda sugere o fim da greve como primeiro passo para um possível diálogo entre as partes.

“Só querem apresentar uma contraproposta se a greve chegar ao fim, mas não vamos aceitar isso. Tiveram todos esses meses para dialogar e nos dar uma resposta”, finalizou.

Os profissionais estão em greve desde o dia 8 de novembro. Dentre as reivindicações está a reforma do Plano de Cargo Carreira e Remuneração (PCCR).