Márcio Bittar diz que Jorge Viana vai responder na justiça por termos usados em entrevista

Durante entrevista no programa Gazeta Entrevista, na TV Gazeta, na tarde desta quarta-feira, 24, o senador Márcio Bittar (PSL) afirmou ter protocolado uma denúncia contra o ex-senador Jorge Viana (PT) por palavras usadas em uma entrevista de Viana neste mesmo programa.

No início da entrevista, o jornalista Itaan Arruda questionou o que Bittar consideraria calúnia e o senador respondeu que, na verdade, a entrevista de Jorge Viana talvez ‘fosse um favor’ para que ele pudesse esclarecer novamente o assunto sobre as emendas e o Orçamento, em que o senador é relator no Senado Federal.

“Com relação ao que ele disse aqui envolvendo a mim, ele vai responder na justiça, isso é problema da justiça, ele usou palavras como ‘quadrilha’, ‘dinheiro de roubo’, ‘coisa de bandido’ e ‘semelhante ao mensalão do PT’, então isso é óbvio que é para mim, eu sou relator do Orçamento, então isso aí ele vai responder na justiça. Hoje eu protocolei uma denúncia contra ele e ele vai ter que explicar lá o que ele disse aqui”, disse o senador.