Médicos confirmam greve na atenção básica de Rio Branco: ‘Categoria pode radicalizar’

Os médicos que atuam na atenção básica no município de Rio Branco iniciarão a greve a partir das 7h de segunda-feira (8). A informação foi confirmada pelo Sindicato dos Médicos do Acre (Sindmed-AC), nesta sexta-feira (5). De acordo com nota disparada à imprensa, a concentração será na sede do sindicato com o objetivo de aguardar que a prefeitura abra o canal de negociação, apresentando contraproposta para a classe.

“A mobilização foi decidida depois de meses de tentativas de negociação com a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) que até o momento não apresentou resposta para as demandas da classe. Duas reuniões foram desmarcadas pelos gestores da Prefeitura buscando protelar a negociação”, diz o material enviado à imprensa.

De acordo com o presidente em exercício do Sindmed-AC, Rodrigo Santiago, pode existir a radicalização do movimento. “A classe aguarda uma contraproposta e, caso a greve não traga respostas, pode existir a radicalização do movimento com a apresentação de demissões dos médicos que atuam no município”, diz.

Dentre os motivos da paralisação, a categoria aponta insatisfação com o Plano de Cargo, Carreira e Remuneração (PCCR) está congelado há oito anos.

Até o fechamento deste material, a Prefeitura de Rio Branco, através da Secretaria de Comunicação e Assessoria da Secretaria Municipal de Saúde, não se pronunciou à respeito do ato.