Menina de 1 ano morre afogada ao cair em balde; mãe estava lavando roupa e encontrou a filha morta

De acordo com as informações divulgadas pela mídia local, a mãe da menina, cuja identidade também não foi revelada, estava lavando roupas e sentiu falta da criança. Quando a mulher foi procurar a filha, acabou encontrando-a desacordada dentro do balde. Segundo o que disse a avó, a vítima estava correndo e caiu dentro do recipiente. Não foi informado se ela tentou ajudar a neta.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi chamada para atender a ocorrência. Porém, quando os profissionais chegaram até o local, não conseguiram reanimar a vítima, que logo foi declarada morta pelos bombeiros. A Polícia Nacional e o Ministério Público do Paraguai deverão dar início a uma investigação que visa apurar as circunstâncias do falecimento da criança. Novos detalhes podem ser divulgados em breve.