Mostra Encantos e Cantos reúne diversos cantores acreanos na Gameleira neste fim de semana

O governo do Acre através da Fundação de Cultura Elias Mansour (FEM) realiza a 1ª Mostra de Música Popular Encantos dos Cantos da Floresta, que reúne diversos artistas do estado este final de semana, em um dos mais famosos pontos turísticos do Acre, a Gameleira. As atrações começam a se apresentar às 18h e seguem até às 21h55.

Neste sábado, 27, haverá 8 apresentações com os artistas e as bandas O Barulho do Acre – Ecio Rogério, Grupo Tritonum, Sérgio Souto, Maya Dourado, Janildo Nonato, Pia Vila, Banda Maria Joana e H. Montenegro.

Já no domingo, 28, a programação das atrações apresenta Rodolfo Minari, Glauber Jansen, Alex Barbary, Lara Pontes, Gigliane Oliveira Lima, Maestro Geovanne Souza, All Souza e Afonso Portela, Assis Dantas Pires com a Banda Pimenta de Cheiro.

A população pode conferir a programação pelo Instagram da Mostra Encantos e Cantos.