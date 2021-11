Motorista de caminhonete da Emurb que caiu de ponte está em estado grave no Pronto-Socorro

Uma das três vítimas do acidente registrado na tarde desta quinta-feira (11) em um ramal da Transacreana – quando uma caminhonete despencou de uma ponte dentro de um igarapé – está em estado grave no Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb).

Se trata do motorista, que ficou preso às ferragens após o ocorrido. A equipe médica levanta a suspeita de uma lesão na medula porque o condutor não consegue movimentar a parte inferior do corpo, de acordo com o Corpo de Bombeiros.

A segunda vítima, que sofreu uma parada cardíaca no local e foi socorrida pelo helicóptero do Estado, também está internada, mas com quadro clínico considerado de baixo risco, recebendo os cuidados dos especialistas.

Um jovem de apenas 20 anos também estava no veículo, mas sofreu poucas escoriações e recebeu alta médica, em seguida.

O trio resgatado integra a equipe da Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco (Emurb) e realizava reparos no ramal de difícil acesso.