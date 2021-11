Mulher morre de mal súbito ao ver sobrinha sendo esfaqueada pelo irmão

Um mulher morreu ao ver a sobrinha sendo esfaqueada pelo próprio irmão, neste domingo (14), em Santa Cruz, na zona oeste do Rio de Janeiro. Antony André Faleiro de Souza foi preso em flagrante por tentativa de feminicídio após desferir golpes de faca contra a própria irmã. A tia dos dois, Ana Claudia Pereira Cardoso, aos presenciar a agressão, teve um mal súbito e morreu. As informações são do Jornal O Globo.

De acordo com a Polícia Civil do Rio, Antony foi levado à 35ª DP (Campo Grande) por policiais militares. Com ele foram apreendidas duas facas usadas para praticar o crime.

Socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), a vítima das facadas, que trabalha como operadora de telemarketing, foi levada para o Hospital Municipal Rocha Faria. Após o atendimento, ela prestou depoimento na 36ª DP (Santa Cruz), onde contou que o irmão estava “descontrolado e alcoolizado” e começou a ficar violento quando voltavam de uma formatura em uma van. Dentro do veículo, Souza teria dado um soco na namorada da irmã. O motorista pediu, então, para que todos saíssem do carro. Cada um seguiu para a sua casa, mas agressor pegou uma faca e foi atrás da irmã.