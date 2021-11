Mulher que participava de assalto a motorista de aplicativo no AC sofre aborto dentro de veículo

Um assalto com um desfecho um tanto inusitado ocorreu na noite da última quarta-feira (24) em Rio Branco. Um motorista de aplicativo foi abordado por dois homens e uma mulher nas imediações do Bosque, próximo ao Pronto Socorro, anunciaram o assalto e momentos depois, a mulher sofreu um aborto espontâneo dentro do veículo.

De acordo com o delegado da Delegacia Especializada de Combate a Roubos e Extorsões (Decore) Leonardo Santa Bárbara, a vítima relatou em depoimento que os criminosos o ameaçaram a todo instante com uma faca e uma arma apontada para a cabeça dele.

A mulher grávida, que estava em companhia dos assaltantes, ficou nervosa com a situação e acabou passando mal, sofrendo um aborto dentro do veículo.

Segundo o depoimento prestado pela vítima aos policiais da Divisão de Investigações Criminais (DIC), os assaltantes vendo a situação, desistiram do plano na tentativa de ajudar a mulher, levaram a chave do carro e deixaram o motorista amarrado no carro com o feto nas imediações do conjunto Novo Horizonte.

Quando o rapaz conseguiu se soltar, foi pedir socorro à vizinhança, que imediatamente ligaram para a Polícia Militar para atender à ocorrência. O feto, por sua vez, era muito pequeno e foi levado ao Instituto Médico Legal para os devidos procedimentos. Já com relação aos envolvidos, nenhum deles foram localizados até o momento.