N Lima sai em defesa de Bolsonaro, diz que é escolhido por Deus e ataca imprensa: “Praga e suja”

O presidente da Câmara Municipal de Rio Branco, vereador N.Lima (PSL), saiu em defesa do presidente da República, Jair Bolsonaro, na tribuna do parlamento mirim. Segundo ele, os discursos do presidente se assemelham aos seus na época em que era deputado estadual e por isso a sua empatia com o chefe do Executivo federal.

Ele diz que Bolsonaro é bombardeado por todos os lados, de forma injusta, especialmente pela imprensa.”Bateram no Bolsonaro de todo jeito. Tem 200 e poucos pedidos de impeachment e nenhum foi pra frente”, disse.

Ele afirma ainda que Bolsonaro é escolhido por Deus. “Eu venho acompanhando desde seu terceiro mandato e as únicas pessoas que estão do seu lado é a população e sua família, mas tem uma pessoa que o acompanha: Deus, que vem ali ao lado desse homem. É predestinado. Sua missão ainda não acabou”.

Para defender o presidente, o vereador acusa a imprensa de fazer um trabalho sujo. “Essa praga de imprensa injusta com a política brasileira”, disse o parlamentar ao justificar o caso de agressão que ocorreu em Roma, quando jornalistas brasileiros que acompanhavam o presidente no G20 teriam sido violentados por seguranças presidenciais e policiais italianos durante passeio de Bolsonaro pelas ruas da capital italiana. Segundo o vereador, não é verdade e por isso, afirmou que a imprensa é responsável por desmoralizar não apenas o presidente, mas toda a política.

“Essa imprensa suja, que se aproveita de cada palavra nossa”, enfatizou.