“Na Assembléia esse projeto será tratado em regime de urgência”, garante Nicolau sobre pagamento de abono para servidores da Educação

Junto com a secretaria Socorro Neri, o governador Gladson Cameli assinou o projeto que deve agora, seguir para análise e votação no plenário da Casa.

Ao participar da assinatura do projeto de Lei do executivo para concessão do abono pecuniário aos profissionais da educação básica do Estado, na tarde desta terça-feira feira (23), na sede da Secretaria de Educação, em Rio Branco, o presidente da Assembléia Legislativa, Nicolau Júnior, garantiu que a matéria será tratada em caráter de urgência na casa.

